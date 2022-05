Mustangs kassieren unglückliche Pleite

Die Ellwanger Basketballer probierten vieles, doch mussten sie sich am vergangenen Samstag am Ende mit 58:69 (32:39) in Stuttgart beim VFR Cannstatt geschlagen geben. Das erste Viertel wurde mit 7:25 abgegeben. Die weiteren Spielabschnitte kämpfte man sich Punkt für Punkt heran, doch bis zum Ende des Spiels konnte der Rückstand nicht wettgemacht werden.

Mit acht Spielern trat man die Reise zum Auswärtsspiel an. Cannstatt wusste immer wieder in verschiedenen Angriffssituationen zu überzeugen und die Ellwanger konnten nicht Schritt halten. Mal waren es Drei-Punkt-Würfe, mal waren es die 1 gegen 1 Situationen zum Korb. Im Angriff wurde der Korb nicht entschlossen genug gegen die kompakt stehende Verteidigung attackiert.

Dies änderte sich schlagartig nach der Halbzeit. Da wurden viele Ballgewinne von den Guards um Suat Korkut provoziert. In den anschließenden Fastbreaks half Daniel Wirt seinem Team mehrmals mit erfolgreichen Abschlüssen zum Korb. Er ließ den dicht um den Korb stehenden Verteidigern auch mit Kontakt kaum eine Chance auf eine Verteidigung. So konnte die Differenz auf einen einstelligen Bereich reduziert werden. Leider fehlte den Mustangs immer wieder das Trefferglück aus der Distanz. In der Defense wurde gut zugepackt, bei den Steals und zusätzlich auch eng verteidigt. Zu Beginn des vierten Viertel waren es nur noch neun Punkte Rückstand. Dennoch fielen die Distanzwürfe noch immer hochprozentig bei Cannstatt und die Ellwanger konnten das Spiel nicht ausgeglichen gestalten.

Diesen Samstag ist das letzte Heimspiel für die laufende Saison. Da treffen die Mustangs auf den SV Fellbach III. Dort wollen alle ein weiteres Mal den Heimbonus mitnehmen und einen Sieg erarbeiten. Sprungball ist um 17.30 Uhr in der Buchenberghalle.