Mustangs: Heimkrimi mit siegreichem Ende

Am vergangenen Sonntag haben die Basketball-Herren des TSV Ellwangen ihr nächstes Heimspiel in der Landesliga gegen die Sportvereinigung Feuerbach vor der Brust gehabt. Am Ende gewannen die Ellwanger Mustangs den Krimi mit 68:65.

Nach der unnötigen Niederlage gegen Remseck galt es für die Mustangs eine weitere Niederlage und das Abrutschen in den Tabellenkeller zu verhindern. Der Beginn des Spiels war bei beiden Mannschaften von Nervosität geprägt. Es wurden viele leichte Chancen vergeben und oftmals fanden Pässe keinen Abnehmer.

Im Lauf des zweiten Viertels gerieten die Gastgeber gegen die Feuerbach immer mehr ins Hintertreffen. Einige Fehlpässe ließen den Spielfluss stark ins Stocken geraten und in der Verteidigung wurde von den Gästen öfters Lücken gefunden. Bis zur Halbzeitpause stand es in einem kampfbetonten Spiel so 33:29 für Feuerbach. Nach der Pause gingen die Ellwanger aber zielstrebiger zu Werke. Es wurde konsequent der Korb attackiert und in der Verteidigung zupackender agiert. Dadurch gelang es den Mustangs bis zu den Schlussminuten wieder hauchdünn in Front zu gehen.

Diemer mit der Entscheidung

Die letzte Minute geriet dann zum Basketballkrimi. Die Ellwanger eroberten zuerst die Führung und im folgenden Angriff versenkte Michael Diemer zwei Freiwürfe zum 68:65 für den TSV. Dies blieb zugleich der Endstand, da die Gäste ihren letzten Wurf nicht verwandeln konnten. Damit stehen die Aufsteiger aus Ellwangen mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in der Tabellenmitte. Vor der Herbstpause steht am kommenden Sonntag noch das Auswärtsspiel gegen Nürtingen an; die Möglichkeit, die Bilanz noch zu verbessern.