Mustangs doppelt erfolgreich

Ellwangen (an) - Die Basketballer des TSV Ellwangen waren am vergangenen Wochenende nach zwei Wochen spielfrei gleich doppelt im Einsatz. Am Samstag waren die Mustangs zu Gast bei Bezirksliga-Tabellenschlusslicht BBC Stuttgart. Hier war ein Sieg Pflicht um wieder an das obere Drittel der Tabelle anzuschließen.

Trotz spielfreier Wochen, waren die Mustangs wach und konzentriert. Gleich im ersten Viertel wurde klar, dass die Mustangs die Punkte mit nach Hause nehmen wollten. Fastbreaks und ein starker Drive zum Korb prägten die ersten Minuten des Spiels. Die Vorteile waren klar beim TSV Ellwangen. Point Guard Wirbelwind Leo Fink spielte seine Schnelligkeit mit dem Ball aus und bediente die Flügelspieler immer wieder so gut dass einfache Punkte die Folge waren.

Schnelles Umschaltspiel

Starke Reboundarbeit und schnelles umschalten sorgten so für einen Halbzeitstand von 45:25 für die Mustangs. Zum Start der zweiten Halbzeit ließen die Mustangs das Spiel etwas aus der Hand gleiten. Und versuchten zu sehr zu Zaubern und vernachlässigten die Rebounds und die Defensive sodass der BBC wieder auf neun Punkte heran kämpfte. „Im dritten Viertel wollten wir zu viel und wollten es zu schön machen und ganz schnell verspielt man eine 20-Punkte-Führung. Das müssen wir in Zukunft mit unserer ganzen Erfahrung besser machen“, sagte Joe Hoffmann, der mit 18 Punkten der Topscorer der Partie war. Im Schlussviertel legten die Mustangs, defensiv wieder einen Zahn zu und konnten am Schluss, durch gutes Teamplay einen doch deutlichen und sicheren Sieg gegen den BBC Stuttgart einfahren. Endstand 71:55 für die Basketballer des TSV Ellwangen.

Am Sonntag waren die Mustangs dann zu Gast beim TSV Aichwald zum ersten Bezirkspokalspiel der Saison. In den ersten Minuten sah man den Ellwangern das laufintensive Spiel vom Vorabend durchaus an. Der Ball wollte in den ersten Minuten nicht durch den Ring fallen. Doch mit fortlaufendem Spiel kamen die Spieler der Mustangs besser ins laufen und spielten die körperliche Überlegenheit unter den Körben aus. Hierbei einmal mehr ganz stark Sergej Ebers und Dieter Herbert, die beiden Big Man jeweils mit 14 Punkten Topscorer der Partie.

Frühzeitiges Geburtstagsgeschenk

Ein besonderes Geschenk machte sich Yannick Straßner selbst. Der junge Spieler, der erst die dritte Saison überhaupt spielt, verbuchte seine ersten offiziellen Punkte überhaupt und das ein paar Stunden vor seinem 22. Geburtstag. Am Ende wurden es dann sogar sechs. Auch Christian Scheid Neuzugang bei den Mustangs konnte gleich sechs Zähler beisteuern. Zur Halbzeit stand es 33:20 für den TSV. Zur zweiten Halbzeit waren die Mustangs angekommen. Durch starkes Halbfeldpressing gegen die Guards des TSV Aichwald erzwang man viele Turnover und somit schnelle und einfache Punkte, was zum Endstand von 71:42 und dem zweiten verdienten Sieg an diesem Wochenende führte.