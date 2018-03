Mustangs bleiben an der Spitze dran

Vergangenen Sonntag sind die Bezirksliga-Basketballer aus Ellwangen auswärts gegen das Schlusslicht abgetreten. Mit nur sieben Mann angereist, mussten sich die TSVler ihre Kräfte gut einteilen und bezwangen den TSV Kupferzell am Ende deutlich mit 81:69.

Das erste Viertel fing entsprechend gemächlich an und beide Teams kamen nur langsam ins Spiel. Die Ellwanger Mustangs lagen nach den ersten zehn Minuten sogar mit einem Punkt zurück. Im zweiten Viertel zogen die Mustangs dann aber spürbar das Tempo an. Der Ball lief gut in der Offensive und in der Verteidigung ließ man den Gastgebern aus Kupferzell keine Lücke. Der daraus resultierende 18:0-Lauf der TSVler lenkte das Spiel dann zugunsten der Ellwanger Mustangs. Auch wenn Kupferzell in Folge das Punktepolster mal mehr, mal weniger drücken konnte, brachten die Ellwanger den Vorsprung souverän über die Zeit. Selbst am Ende des Spiels wurde es nicht knapp, obwohl mit Sergej Ebers und Marius Lutz gleich zwei Spieler aus der Starting Five mit jeweils fünf Fouls auf der Bank Platz nehmen mussten.

Weiter Zweiter

Der Sieg bedeutet weiterhin Platz zwei in der Bezirksliga-Tabelle, punktgleich mit dem TV Zuffenhausen. Am kommenden Sonntag steht das nächste wichtige Heimspiel gegen die TSG Schwäbisch Hall an. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Buchenberghalle.