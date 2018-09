Mustangs betreten „absolutes Neuland“

Historisches haben die Mustangs vom TSV Ellwangen bereits mit dem Aufstieg in die Landesliga erreicht. Noch nie hat eine Basketballmannschaft aus Ellwangen diese Kunststück zuvor geschafft. Nun also steht der Saisonauftakt bevor und mit ihm die Frage: Wie stark sind die Mustangs wirklich?

Eine erste Antwort auf die Frage, könnte schon die erste Partie an diesem Sonntag in Marbach (14 Uhr) geben. Denn der TV ist als Absteiger sicherlich einer der Favoriten auf den Meistertitel in der Liga. „Bislang kann ich die Gegner noch nicht wirklich einschätzen“, sagt Marius Lutz von den Ellwanger Mustangs und fügt an: „Wir betreten mit der Landesliga absolutes Neuland.“

Unterstützung haben die Mustangs aus Essingen und Schwäbisch Gmünd erhalten. Ansonsten sei die Mannschaft die gleiche, die auch schon den Durchmarsch aus der Kreisliga B über die Relegation in die Landesliga geschafft habe. Bei den Namen der Neuzugänge hüllt sich der spielende Abteilungsleiter noch in Schweigen. Spätestens nach dem ersten Spiel werden die Namen allerdings bekannt sein. Wieder mit dabei ist auch Trainer Klaus Herbert, der die Mustangs seit längerem unterstützt. Die Liga ist zwar neu, das Saisonziel ist aber wieder einmal das gleiche. „Wir wollen die Klasse halten“, sagt Lutz. Dieses Mal wird es aber wohl auch wirklich bei diesem primären Ziel bleiben.

Zuletzt haben die Ellwanger das ausgegebene ja stets ignoriert und waren fleißig eine Liga höher geklettert. Zwei Duelle in der Landesliga sind aus Sicht der Ellwanger besonders reizvoll. Die Duelle gegen Zuffenhausen und den TSB Gmünd. „Auf das Derby gegen Gmünd freuen wir uns ehrlich gesagt schon jetzt und gegen Zuffenhausen haben wir noch eine Rechnung offen“, sagt Lutz mit einem Schmunzeln.

Schließlich war es Zuffenhausen, das die Ellwanger Mustangs auf dem Weg in die Landesliga zunächst gestoppt hatte. Die Basketballer zogen an den Ellwangern auf den letzten Metern der Bezirksliga-Saison vorbei und sicherten sich als Meister den direkten Aufstieg in die Landesliga. Die Ellwanger mussten daher den Umweg über die Relegation in Angriff nehmen. Nun aber wartet erst einmal Marbach auf die Mustangs vom TSV Ellwangen. Bevor dann bald das erste Landesliga-Heimspiel auf die Basketballer wartet

Erfreuliche Entwicklung

In Sachen Nachwuchs können die Ellwanger bereits ein erstes positives Fazit ziehen. In den Trainingseinheiten unter der Leistung von unter anderem Karin Graule und Tina Starr hat sich eine stattliche Anzahl an Kindern zusammen gefunden. Nun steht aber das erste Problem an: „Wir haben mittlerweile zu wenig Platz in der Buchenberghalle und brauchen dringend weitere Trainingszeiten“, sagt Abteilungsleiter Lutz. Gespräche dazu laufen bereits. Dennoch sollen weiter interessierte Kinder an die Trainer oder Verantwortlichen herantreten.

„Wir freuen uns über jeden Nachwuchs-Basketballer. Ansonsten stirbt unsere Abteilung irgendwann aus“, sagt Lutz. Denn ewig können die jetzigen Landesliga-Basketballer auch nicht für Ellwangen spielen. Für diese Saison sollte die Kraft aber noch ausreichen.