Muslimische Gemeinde in Aalen sucht beim Fastenbrechen den Dialog

Die muslimische Gemeinde ist in Aalen fest verwurzelt und setzt auf ein friedliches Miteinander aller Nationalitäten und Religionen. Auch beim traditionellen Fastenbrechen in der Aalener Fathi Moschee kam das zum Ausdruck.

An muslimischen Traditionen auch Gläubige anderer Konfessionen teilzuhaben, liegt den Mitgliedern der Fathi Moschee am Herzen. Ein Highlight in ihrem Jahreskalender ist das traditionelle Fastenbrechen, das am Donnerstagabend stattgefunden hat.

An der vom christlich-islamischen Dialogkreis federführend organisierten Veranstaltung nahmen zahlreiche Gäste teilt, darunter auch Aalens Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann und die Integrationsbeauftragte des Ostalbkreises, Diana Kurschat.

Planmäßig begann das von Murat Göl moderierte Programm um 20 Uhr. Nach dem Willkommensgruß des Vorstandvorsitzenden Mustafa Demirtas hielten Ehrmann und Kurschat eine Eröffnungsrede. Im Anschluss fand das Fastenessen statt.

Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann bedankte sich bei der Fatih Moschee für die Einladung, machte die Beteiligten auf die Wichtigkeit des Dialogkreises aufmerksam und lobte die langjährige konstruktive Zusammenarbeit. Auch Kurschat bedankte sich bei der muslimischen Gemeinde und freute sich auf das erneute Zusammenkommen nach zwei Jahren bedingter Corona-Auszeit.

In seiner Rede sprach Mustafa Demirtas die Wichtigkeit eines harmonischen und gemeinsamen Miteinanders an und sensibilisierte das Auditorium für die Tätigkeiten und Aktivitäten der muslimischen Gemeinde Aalen. Mit seiner Aussage „nicht nur Muslime, sondern Aalener Muslime“ zu sein, sprach er die essenzielle Bedeutung des friedlichen Miteinanders in Aalen an

Nach dem Fastenbrechen, das durch den Muezzin-Ruf eingeleitet wurde, fand für Interessierte eine Moscheeführung statt. Im Anschluss kamen die Gäste zur Nachspeise zusammen und ließen den Abend, begleitet von konstruktiven Dialogen und offenen Diskussionen, ausklingen.