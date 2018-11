Muskelfaserriss stoppt Glatzel

Am vergangenen Sonntag verletzte sich Robert Glatzel im Training am rechten Oberschenkel. Eine Untersuchung am vergangenen Montag ergab nun, dass der 24-Jährige dabei erneut einen Muskelfaserriss erlitt und deshalb in den kommenden Wochen wieder ausfallen wird.

Wann der FCH-Angreifer ins Training einsteigen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Glatzel war nach rund dreiwöchiger Verletzungspause, auf Grund eines Muskelfaserrisses, am vergangenen Samstag im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli erstmals wieder zum Einsatz gekommen. Indes zog sich Timo Beermann in dieser Partie eine Blessur an der Leiste zu. Der FCH Abwehrspieler wird deshalb in dieser Woche mit dem Training kürzer treten müssen.