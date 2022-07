Musikverein Unterkochen feiert drei Tage lang

Der Musikverein Unterkochen feiert vom 29. bis 31. Juli sein Gartenfest auf dem Festplatz am Kocherursprung. An allen Tagen ist Festzeltbetieb mit Blasmusik, am Samstag steigen die 13. Unterkochener Highlandgames.

Beginn ist am Freitag, 29. Juli, um 18 Uhr. Zum Auftakt wird der MV Unterkochen ab 19 Uhr spielen. Um 20 Uhr ist offizieller Bieranstich. Anschließend will ein Auswahlorchester regionaler Blasmusikkünstler unter dem Motto „Blasmusik mit Freunden“ das Zelt zum Beben und Schunkeln bringen.

Am Samstag, 30. Juli, steigen die 13. Unterkochener Highlandgames. Ab 10 Uhr ist Festzeltbetrieb, um 10.30 Uhr beginnen die Spiele mit dem Aufmarsch der Mannschaften. Das schottische Wettkampfspektakel beinhaltet Tauziehen, Steinwerfen, Baumstammtragen, Strohsackschlagen, Fassrollen, Baumstammwerfen und mehr. Schwäbische, badische, bayrische und sogar schweizerische Schotten werden ihre Stärke und Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Ein Rahmenprogramm wie Whisky Tasting, ein Marktstand mit britischen Produkten sowie schottische Bekleidung werden geboten. Von 14 bis 16 Uhr gibt es „Highland Games für Kinder“. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Kochen-Clan-Pipe-Band und über den Nachmittag Irish und Scottish Folk Music von Walter Belge. Um 17 Uhr ist Siegerehrung. (Weitere Informationen und Zeitplan unter www.unterkochener-highlandgames.de).

Ab 21 Uhr heißt es „Bock auf Rock“ mit der Live-Band „Hard Kickin’“. Die sechsköpfige Gruppe aus begeisterten und erfahrenen Freizeit-Musikern covert bekannte Songs aus den vergangenen vier Jahrzehnten der Rockmusik. Zudem bereichern auch Stücke aus jüngeren deutsch- und englischsprachigen Produktionen immer wieder das Programm.

Am Sonntag, 31. Juli, ist ab 10.30 Uhr Festzeltbetrieb. Musikalischer Frühschoppen und Mittagessen gibt es ab 11 Uhr mit dem Musikverein Großkuchen. Ab 14.30 Uhr folgt ein Familiennachmittag zur Kaffeezeit. Die Umrahmung übernimmt das Nachwuchsorchester des MV Unterkochen. Dazu kommen Tanzaufführungen der TVU-Minimäuse, Tanzmäuse und Showstars. Zum Festausklang ab 18 Uhr wird dann der Musikverein Unterkochen nochmals aufspielen. An allen Tagen ist der Eintritt frei.