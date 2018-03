Musikverein Rosenberg sticht mit vollen Segeln in die See

Mit einem umjubelten Konzert ist der Musikverein am Samstagabend mit vollen Segeln in See gestochen. Das Thema, das sich Dirigent Ulrich Maierhöfer für diesen konzertanten Abend herausgesucht hatte, widmete sich ganz der Seefahrt. Die Bläserklasse, die Kidskapelle sowie die Jugendkapelle rundeten das musikalische Erlebnis ab.

Der stellvertretenden Vorsitzenden Ingrid Huber oblag es, die Besucher in der proppenvollen Virngrundhalle zum 46. Jahreskonzert des Musikvereins zu begrüßen. Ihr Gruß galt dem erkrankten Vorsitzenden Matthäus Knecht aber auch dem Ehrenvorsitzenden Hans Köder, dem Ehrendirigenten Anton Salat und den Ehrenmitgliedern Engelbert Schmid senior, Hans Riek senior, Patriz Maas, Anton Mack, Alois Mack, Roland Rupp, Engelbert Schmid junior, Erwin Grüb und Alois Schreckenhöfer, die Ausbilderinnen und Ausbilder, die derzeit rund 30 Kinder und Erwachsene an das Hobby Musik heranführen und natürlich den vielen Besuchern, denen sie einen erlebnisreichen, musikalischen Abend versprach.

Was diese bisher gelernt haben, zeigten die Kinder der Bläserklasse unter ihrem Dirigenten Stefan Schröder. Nach nur einem knappen Jahr Ausbildung ließen sie die „Erste Fanfare“, das Stück „Feierlich“ und einen „Rock in acht Takten“ erklingen. Gefolgt von der Kidskapelle, ebenfalls unter Dirigent Stefan Schröder mit den Stücken „Wir feiern ein Fest der Freude“ und „Marsch König Friedrichs des Großen“. Die Jugendkapelle, eine Kooperation zwischen dem Musikverein Rosenberg und dem Musikverein Jagstzell unter der Leitung von Simone Boy besuchte musikalisch den Jurassic Park, spielte das Stück „Super Hit Mega Mix“ und das wohl bekannteste Stück der Rockgruppe Deep Purple „Smoke on the Water“ sowie eine begeistert geforderte Zugabe.

Dann ging die Stammkapelle des Musikvereins Rosenberg auf große Seefahrt. Unter der Leitung von Dirigent Ulrich Maierhöfer, nahmen die Musikerinnen und Musiker, eingestimmt durch die beiden Moderatorinnen Claudia Knecht und Christine Schenk, die Besucher mit in die weite Welt, quasi vom Hamburger Hafen bis in die Karibik. Hoch konzentriert, klanggewaltig aber auch im feinen Pianissimo intonierten die Musikerinnen und Musiker die Stücke „Anker gelichtet“, „Waterkant“, „Celtic Voyage“, „Caribbean Clipper“, „Conquest of Paradise“, „Fluch der Karibik“, „Titanic“ und „Beyond the Sea“. Das Publikum war begeistert und man hörte viele Bravorufe, so dass die Musiker, nach ihrer Rückkehr von der musikalischen Weltreise wieder in Deutschland, nicht ohne die Zugabe „Polkafreude“ von der Bühne durften.