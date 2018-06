Drinnen hat so manches begehrte Gebraucht-Instrument gelegen, draußen hatte sich schon vor zehn Uhr am Sonntagmorgen eine Schlange aus etwa 70 Schnäppchen-Jägern gebildet: Dass man auf dem Ostalb-Instrumentenflohmarkt von „Musika“ in der Wasseralfinger Sängerhalle eine Gitarre schon für 20 Euro oder ein Klavier für knapp unter 4000 Euro erstehen kann, hat sich schon länger herumgesprochen. Der größte Instrumentenflohmarkt dieser Art im Südwesten ging in die vierte Runde.

Posaunen, Westerngitarren, Saxophone, Akkordeons, Violinen, Keyboards, Verstärker, Congas, Banjos, Doppelhörner, Lauten, E-Drums oder Bass- Alt- und Sopranflöten: Auf diesem Flohmarkt gab es so ziemlich alles, was das Musikerherz begehrt. Die jüngsten Besucher waren unter fünf, es kamen Eltern, Pärchen, Großeltern, Enkel und auch Vertreter von Musikvereinen, um hier günstig Instrumente für das Jugendorchester zu kaufen.

Und die Besucher griffen kräftig zu: Gut eine Stunde nach der Öffnung hatten bereits gut 50 Prozent der Instrumente ihren Besitzer gewechselt. Auf den Preisschildern stand, was die Besitzer gerne hätten, mit „Musika“ war der Preis oft auf Verhandlungsbasis vereinbart worden. Zu 99 Prozent, erklärt „Musika“-Chef“ Armin Abele, geht der Preis dann auch für die Besitzer der Instrumente in Ordnung.

Weil auch viele von auswärts kommen und daher mehrere Stunden warten müssen, bis ihr Instrument verkauft wurde, um dann das Geld abzuholen oder um das nicht verkaufte Instrument wieder mitzunehmen, will Abele nächstes Mal einen besonderen Service anbieten: Übers Internet soll jeder Anbieter sofort einsehen können, ob Trompete, E-Gitarre und Co. bereits verkauft sind. Zudem will Abele künftig in Städten wie Ulm, Stuttgart, Augsburg und Ansbach vor Ort Instrumente annehmen, um sie in Wasseralfingen auf dem Instrumentenflohmarkt zum Kauf anzubieten. (lem)