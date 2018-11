Musiker fiebern 100-Jährigem entgegen

Der Musikverein Ebnat feiert nächstes Jahr im Juni sein 100-jähriges Bestehen. Die ganze Vorfreude auf dieses Jubiläum ist jetzt beim Konzert in der Jurahalle deutlich zu spüren gewesen. Das Blasorchester unter der Leitung von Marc Schmid musizierte voller Begeisterung und mit großer Ausdruckskraft. Als Gastkapelle bereitete der Musikverein Dunstelkingen den Besuchern eine große Freude.

Die Musiker vom unteren Härtsfeld unter der Leitung von Andreas Kauf zeigten sich technisch versiert und entlockten ihren Instrumenten die herrlichsten Töne. Den Einstieg in das von Lisa Hübener präsentierte Programm bildete das feierliche „Terra die Montagne“ von Michael Geisler. Bei den „Tombone Dreams“ von Walter Schneider demonstrierte Jan Wiedenmann sein Können als Posaunist.

Einen herrlichen Sound entfalteten die Dunstelkinger bei einem Medley von Simon and Garfunkel. Es erklang unter anderem „Sound of Silence“ und „Please Misses Robinson“.

Gefühlvolles Trompetensolo

Aufregende und dramatische Akzente setzte die Musikkapelle bei „How to rain your Dragon“ von John Powell, eine spannungsgeladene Drachenjagd der Wikinger. Von romantischer Liebe erzählte „The Rose“ von Amanda Mc Broom. Dabei imponierte David Bahmann mit einem gefühlvollen Trompetensolo. Mit Popballaden aus „Pur in Concert“ verabschiedete sich der Musikverein Dunstelkingen.

Den Konzertteil des Musikvereins Ebnat eröffnete die von Anja Lindner dirigierte Jugendkapelle mit dem kraftvollen „Trumpet shout out“ von Larry Neeck. Ihre musikalische Vielfalt bewiesen die jungen Talente bei der Rockballade „21 Guns“ von Green Day, bei „Can you feel the Love tonight“ aus dem Film „The Lion King“ und bei „Sweet Caroline“ von Neil Diamond.

Titel ist Programm

„So schön ist Blasmusik“ spielte dann die Musikkapelle Ebnat. Dieser Titel war Programm: Die 35 Musikerinnen und Musiker zeigten sich in absoluter Bestform und machten diesem Titel alle Ehre. Mit rasanten Tempowechseln und differenziertem Instrumenteinsatz ging es musikalisch weiter auf die sagenumwobene griechische Insel „Atlantis“, ein Tongemälde von Alexander Reuber. Fröhliche Akzente im von Isabell Klopfer und Carolin Kleebaur moderierten Programm setzte „Happy“ von Pharrell Williams, bevor bei der flotten Polka „Zwei gute Freunde“ Teresa Reiger und Roman Weber als Flügelhornsolisten glänzten. Bei der Popballade „Only you“ von Clarke Vincent waren vor allem die Querflöten gefordert und beim Rockmedley „Hey Tonight“ ließ es die Kapelle richtig krachen. Dabei imponierte Simone Schmid am Tenorsaxofon. Der Marsch „Wien bleibt Wien“ von Johann Schrammel bildete den furiosen Abschluss des Konzertparts der Ebnater Musiker.

Ein imposantes Bild mit rund 75 Musikern bot dann der gemeinsame Auftritt der beiden Musikvereine vom vorderen und hinteren Härtsfeld.