Musikalische Reise zum „Big Apple“

340 Jahre Aalener Stadtmusik: Auf diese Tradition blickt das heutige Städtische Orchester bei einem Konzert am Samstag, 23. März, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Aalen zurück. Motto: „The Big Apple in Concert“.

Unter der Leitung von Christoph Wegel geht es über den großen Teich nach New York. Der Begriff „Big Apple“ ist in den 1930er Jahren zum Synonym für Harlem und New York als Jazzmetropole der Welt geworden. Die Musiker nutzten seinerzeit den Ausdruck, um damit ein besonders lukratives Engagement zu umschreiben.

Das Konzert beginnt mit der „New York Overture“ von Kees Vlak, der von dem pulsierenden Leben der Metropole und der Musik großer amerikanischer Komponisten inspiriert wurde. Die „Jazz Suite No. 2“ schrieb Dimitri Schostakowitsch 1938 ursprünglich für ein Sinfonieorchester mit vier Saxofonen, einem Akkordeon und einer Gitarre. Der Titel ist etwas irreführend, da der Komponist sich vielmehr eines U-Musikstils bedient. Johan de Meij sorgte für eine schwungvolle Bearbeitung für Blasorchester.

Mit Philip Sparke nach Manhattan

Dem Jazzklarinettisten und Big-Band-Leader Benny Goodman, vor über 100 Jahren in Chicago geboren, widmet Naohiro Iwai eine Hommage mit einem stilgerechten Medley „Benny Goodman Memories“ für Blasorchester. Mit „Manhattan“ beschreibt Philip Sparke ein Wochenende in der Weltstadt, musikalisch dargestellt vom Trompeten-Solisten Timo Gneipelt-

Gneipelt, 1983 in Leonberg geboren, begann mit neun Jahren mit dem Trompetenspiel. Von 2004 bis 2011 studierte er im Studiengang Diplom Künstlerische Ausbildung und im Zusatzstudium Orchestersolist bei Günther Beetz in Mannheim und sammelte Erfahrungen unter anderem bei der Staatsphilharmonie Ludwigshafen, beim Nationaltheater Mannheim, am Theater Heidelberg und dem Kurpfälzischen Kammerorchester Mannheim. Nach dem Studium verlegte er seinen Schwerpunkt auf das Unterrichten und ist seit 2011 Trompetenlehrer an der Musikschule Aalen. Hier legt er sein Augenmerk sowohl auf die Förderung begabter Schüler als auch auf die Vermittlung des spielfreudigen Musizierens. Er ist Mitglied im Blechbläserensemble Six for Brass, mit dem er regelmäßig im Ostalbkreis konzertiert.

Mit dem Dixieland-Marsch „South Rampart Street Parade“ und einem Medley aus dem Musical „West Side Story“, beide Titel hervorragend arrangiert von Naohiro Iwai, findet das Konzert des Städtischen Orchesters einen stimmungsvollen Schluss.

Lange Tradition

„Die Wurzeln des Städtischen Orchesters gehen mindestens bis in das 17. Jahrhundert zurück.“ So das Stadtarchiv mit Hinweis auf ein Ratsprotokoll von 1679. Im 18. Jahrhundert organisierte Christian Friedrich Daniel Schubart die Stadtmusik: „Ich bildete auch die jetzige Stadtmusik in Aalen, die zwar aus Handwerksleuten besteht, aber doch durch guten Vortrag und Fertigkeit im Lesen (vom Blatt spielen) schon oft die Bewunderung der Fremden war.“ (Schubarts Werke BDK, Einleitung Seite VIII, ISBN 3-351-00954-2)-