Musik, Fußball und Essen locken zur Einkaufsnacht

Tanzende Mädchen stehen in der Mittelbachgasse und jubeln dem Sänger zu - ihrem Onkel Phillipp Deutsch, wie sie erklären. Erstmals ist bei der langen Einkaufsnacht in der Aalener Innenstadt an mehreren Orten Live-Acts aufgetreten – die Besucher gruppieren sich vor den Bühnen.

In familiärer Sommerabendstimmung sind auch gegen später noch Kinder in der Stadt zu sehen. Frank Eberhard ist mit seinem sechsjährigen Sohn Max unterwegs, der gebannt einem Musikauftritt vor der Stadtkirche verfolgt. „Wir haben hier gegessen“, erzählt der Dewanger. „Man trifft hier immer Leute und heute passt ja auch das Wetter.“ Was durchaus zum Erfolg oder Misserfolg des Events beiträgt, wie sich bei der verregneten Einkaufsnacht vor zwei Jahren gezeigt hat.

Neben den Musikern, die auf sieben Bühnen in der Innenstadt performen, lockt aber auch das WM-Fußballspiel, das in vielen Kneipen gezeigt wird. In der Helferstraße sitzt Marina Holjevac mit ihren beiden Töchtern Petra und Anna-Maria Holjevac und schaut auf einen Bildschirm. „Wir hoffen, dass Kroation gewinnt“, sagt die 37-jährige Wasseralfingerin, die aus Kroatien stammt. Beim Public Viewing ist sie, weil es „mehr Spaß macht, mit anderen zu schauen“, sagt sie.

Wenig weiter begrüßt Cornelia Gangel die Besucher in ihrem Modegeschäft Louise Fashion. Mittags habe es ein kleines Besucherloch gegeben, am Abend bei Musik und Public Viewing habe die Kundenfrequenz aber wieder zugenommen. „Bei der langen Einkaufsnacht ist immer gute Stimmung.“