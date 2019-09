Musik-Festival macht fast 200.000 Euro Minus, weil Stadt 16 Jahre alte Pläne als Maßstab nimmt

Alleine zum Konzert der Fantastischen 4 waren 14.000 Besucher in die Ostalb-Arena nach Aalen gekommen.

Dass das finanzielle Ergebnis aber deutlich im Minus endete, dafür macht Armin Abele, Inhaber der dafür eigens gegründeten Event-Firma Ventura, in erster Linie falsche und fehlende Informationen der Stadt verantwortlich, die in der Gesamtkalkulation mit der Tourneeleitung der Fanta 4 letztlich zu niedrige Ticketpreise verursacht hätten. Darauf sei man aber nach und nach erst gekommen, nachdem die gesamte Kalkulation bereits erstellt gewesen sei.

So habe die Stadt zunächst auf Basis des einstigen Grönemeyer-Konzerts mit weit über 20 000 viel zu hohe Besucherzahlen genannt, die im Stadion erlaubt seien. Am Schluss hätten sich 17 500 Personen als Maximum herausgestellt, „wir haben dann mit 15 000 kalkuliert“, so Abele.