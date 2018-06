Einen Scheck über 800 Euro haben Sandra Röddiger und Ralf Kurek für den Verein Zukunft für Nepal Ostwürttemberg an die Vereinsvorsitzende Petra Pachner und den Schirmherrn Landrat Klaus Pavel überreicht. Die Spendensumme wurde bei einem Benefizkonzert mit barocken Werken in der Aalener Salvatorkirche eingespielt und kommt dem Bau einer Ausbildungswerkstatt mit Berufsschule und Unterkünften in der nepalesischen Region Dadhing zugute.