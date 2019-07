Mit zahlreichen Museen und Führungen beteiligt sich Heidenheim an der Museumswoche in Ostwürttemberg von Samstag, 3., bis Sonntag, 11. August.

Bereits zum zwölften Mal findet die eintrittsfreie Museumswoche der Großen Kreisstädte statt. Von Samstag, 3. August, bis Sonntag, 11. August beteiligen sich daran Museen in Heidenheim, Giengen, Aalen und Ellwangen. Eine gute Gelegenheit in der zweiten Woche der Sommerferien einen Blick in Räume mit interessanten Exponaten und Präsentationen zu werfen und an Veranstaltungen teilzunehmen.

In Heidenheim zeigt das Kunstmuseum in der Hermann-Voith-Galerie die weltgrößte Picasso Plakate- und Druckgraphiksammlung. Zudem sind die Sonderausstellungen „Isa Dahl – Jenseits der Fläche“ und „UnterWasserWelt – Tauchfahrt im Museum““ zu sehen. Letztere ist eine begehbare Landschaftsinstallation, die von mehr als 200 Kindern, Jugendlichen und Auszubildenden zusammen mit sieben Künstlerinnen und Künstlern geschaffen wurde.

Auf dem Schlossberg öffnen das Museum Schloss Hellenstein sowie das Museum für Kutschen, Chaisen und Karren ihre Pforten. Im ehemaligen herzoglichen Leibstall informiert die Sonderausstellung „Bunter Traum auf gewebtem Grund" des Heimat- und Altertumsvereins über den Aufstieg, den Niedergang und die Bedeutung der Heidenheimer Textilindustrie.

Im Obervogteisaal lässt das Naturtheater unter dem Motto „100 Jahre Naturtheater Heidenheim in 100 Exponaten“ anhand von Ausstellungsstücken aus Fundus und Archiv seine Geschichte Revue passieren. Aber auch die historischen Gebäude von Schloss Hellenstein, nämlich Schlosskirche, Zeughaus und Fruchtkasten, sind einen Besuch wert.

Das Museum im Römerbad lädt zu einer Reise in die Zeit ein, als Heidenheim noch Aquileia hieß. In allen drei Historischen Museen der Stadt Heidenheim gibt es neben Führungen mehrere gleichermaßen spannende wie unterhaltsame Veranstaltungsangebote für die ganze Familie.

Das Stadtmuseum Giengen präsentiert im ehemaligen Rathaus in Hürben die Sonderausstellung „Giengens Städtepartnerschaften“.

Im Ostalbkreis sind mit dabei: Das Urweltmuseum in Aalen, das Alamannenmuseum in Ellwangen, das Limestor bei Dalkingen, der Limes-turm und der Limes-Park bei Rainau-Buch sowie die Limes-Provinzgrenze im Rotenbachtal bei Schwäbisch Gmünd.

Die beteiligten Museen

Kunstmuseum Heidenheim, Marienstraße 4, Telefon 07321 / 327-4810 oder -4814; Sonderausstellungen: UnterWasserWelt und Isa Dahl. Museum Schloss Hellenstein Heidenheim, Telefon 07321 / 275896 oder 327-4710; Sonderausstellungen: „Bunter Traum auf gewebtem Grund – Aufstieg, Niedergang und Bedeutung der Textilindustrie in Heidenheim“, „100 Jahre Naturtheater Heidenheim. Museum für Kutschen, Chaisen und Karren Heidenheim, Schloss Hellenstein, Telefon 07321 / 275896 oder 327-4710. Museum im Römerbad Heidenheim, Theodor-Heuss-Straße 3, Telefon 07321 / 327-4722 oder 327-4710. Stadtmuseum Giengen-Hürben, Dettinger Straße 3, Telefon 07322 / 4803 oder 07324 / 6513; Sonderausstellung: „Giengens Städtepartnerschaften“. Urweltmuseum Aalen, Reichsstädter Straße 1, Telefon 07361 / 6556. Sonderausstellung: Geoart – großformatige Fotos, Zeichnungen und filigrane Objekte zeigen die künstlerische Verbindung zwischen Fossilien, Geologie, Landschaft und Natur. Alamannenmuseum Ellwangen, Haller Straße 9, Telefon 07961 / 969747; Sonderausstellung: „Rom vor der Haustür – Das Welterbe Limes in Ellwangen“.

Unesco-Welterbe Limes, Provinzgrenze im Rotenbachtal bei Schwäbisch Gmünd, Sonntagsspaziergang am 4. August um 15 Uhr. Limestor Rainau-Dalkingen, Telefon 07361 / 503-1315, tägliche Führungen.