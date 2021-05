Museen und Galerien dürfen wieder öffnen

Nachdem der Landkreis am Donnerstag eine Inzidenz für den Ostalbkreis seit fünf Werktagen unter 100 festgestellt hat, dürfen auch Museen und Galerien unter bestimmten Auflagen wieder öffnen.

Die Öffnungen sind an ein Test- und Hygienekonzept gekoppelt. Beim Museumsbesuch ist ein tagesaktueller negativer Corona-Test vorzulegen, die Hygienemaßnahmen vor Ort sind einzuhalten und zur Kontaktnachverfolgung müssen die persönlicher Daten erfasst werden. Weiterhin muss der Abstand von 1,5 Metern eingehalten, die Hände desinfiziert und eine medizinische Maske getragen werden. Genesene und vollständig geimpfte Personen sind von der Testpflicht ausgenommen, müssen aber einen Nachweis vorzeigen.

Das Limesmuseum öffnet wieder am Dienstag, 1. Juni, für Besuche nach vorheriger Terminvereinbarung. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr. Am Montag ist Ruhetag. Termine können vereinbart werden unter Telefon 07361 /5282870 oder per E-Mail an limesmuseum@aalen.de

Das Besucherbergwerk Tiefer Stollen eröffnet die Saison am 5. Juni, 10 Uhr mit einer kleinen Feier. Für einen Besuch ist eine Anmeldung erforderlich. Geführte Touren können keine angeboten werden. Damit die Besucher dennoch einen Einblick untertage erhalten, wurden die Informationen zum aktuellen Rundgang in einen Audioguide eingesprochen. Der QR-Code findet sich auf der Homepage des Besucherbergwerks. Das Besucherbergwerk plant auch, ein eigenes Testzentrum einzurichten, das ab 4. Juni seinen Dienst aufnehmen wird. Hier können sich alle Personen, nicht nur Besucher des Bergwerks, täglich und auch an den Wochenenden kostenlos von 10 bis 16 Uhr testen lassen. Das Besucherbergwerk ist wie folgt geöffnet: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr, Einfahrten nach Bedarf. Montag ist Ruhetag. Unter www.bergwerk-aalen.de/buchungen hat das Besucherbergwerk Tiefer Stollen ein elektronisches Buchungssystem eingerichtet. Telefonische Rückfragen sind unter Telefon 07361 / 970249 möglich oder per E-Mail an Tiefer-Stollen@aalen.de

Ab Samstag, 29. Mai, ist das Explorhino täglich (während der Pfingstferien auch am Montag) von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich, das Test- und Hygienekonzept ist einzuhalten. Nähere Informationen gibt es unter www.explorhino.de

Die Museumsgalerie Wasseralfingen öffnet wieder ab Samstag, 29. Mai, mit der Ausstellung „Zwei Maler von uns“ mit Werken von Helmut Schuster und Hannes Münz. Die Ausstellung ist noch bis 6. Juni jeweils am Samstag und Sonntag sowie an Fronleichnam von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch die Tourist Information im Spion-Rathaus ist ab Montag, 31. Mai, wieder geöffnet. Es gelten die üblichen Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 17 Uhr, am Mittwoch von 9 bis 14 Uhr und am Samstag von 9 bis 12.30 Uhr. Telefonisch ist die Tourist-Info unter Telefon 07361 / 52-2358 oder per E-Mail unter tourist-info@aalen.de erreichbar. Für den Besuch gilt ebenfalls Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. Ein vorheriger Corona-Test ist nicht erforderlich.

Ab ab Montag, 31. Mai, öffnet auch das Urweltmuseum im Obergeschoss des Spion-Rathauses seine Pforten. Eine Anmeldung beim Tourist-Service, Telefon 07361 / 52-2358, ist erforderlich. Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 17 Uhr. Mittwoch ist das Urweltmuseum von 10 bis 13.30 Uhr geöffnet und an Sonntagen und Feiertagen gelten die Öffnungszeiten von 12.30 bis 17 Uhr.