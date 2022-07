Musa Tajik feiert größten Einzelerfolg seiner Karriere

Am vergangenen Wochenende sind im württembergischen Ehningen in der Nähe von Böblingen die verspäteten Landesmeisterschaft der Jugendringer ausgetragen worden. Top-Athlet aus Sicht des KSV war am Samstag, der B-Jugendlicher Musa Tajik.

Tajik gewann im freien Stil, technisch überlegen (16:0) gegen Alpay Eser vom SV Fellbach, und schulterte Paul Wagner vom KSV Unterelchingen.

Am Tag darauf gingen die „greco“-Spezialisten an den Start. Im Laufe der Wettkämpfe ließ Bogomir Eismont seine Widersacher aus dem eigenen Bezirk (Ostalb/Rems/Fils) bis 57 Kilogramm, namentlich Islam Tashuev vom SV Ebersbach der Dritter wurde und den späteren Vierten Max Laible aus Unterelchingen hinter sich. Auch Nikita Richter von der SG Baienfurt hatte keine Mittel um gegen Bogomir zu bestehen. Einzig gegen den Deutschen Meister Timur Demir (Fellbach) musste er eine Schulterniederlage einstecken.

Auch Musa Tajik war in seiner Gewichtsklasse äußerst erfolgreich. Musa kehrt mit einer Silbermedaille aus der „Daimlerstadt“ nach Hause. Auf seinem Weg zu seinem bisher größten Einzelerfolg ließ Tajik Marius Bendl vom ausrichtenden TSV Ehningen und Alpay Eser vom SV Fellbach hinter sich. Titelträger bis 80 Kilogramm wurde Noel Lozancic vom SV Fellbach, gegen den Tajik auf Schultern verlor.

Beide Sportler erhielten vom Landestrainer zudem die Einladung zu den Vorbereitungslehrgängen zur Deutschen Meisterschaft.