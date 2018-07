Multimix-Musik direkt aus Brasilien

Solche Werte sind eher selten auf den Straßen in der Region zu sehen: Vier Milionen Euro kostet der teuerste Sportwagen der Marke Koenigsegg, der auf der „Koenigsegg Owners Tour“ am Sonntagmittag Zwischenstopp am Schloss in Königseggwald gemacht hat. Denn der Name steht nicht nur für das oberschwäbische Adelsgeschlecht, sondern auch für einen schwedischen Hersteller exklusiver Sportwagen. Dessen Gründer ist ein entfernter Verwandter der hiesigen Familie Königsegg-Aulendorf.