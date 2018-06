Multikultidebatte im Hause Biedermann

Babette und Gottlieb Biedermann sind ein gut situiertes, bürgerlich linkes Ehepaar. Als sie sich nach einem anstrengenden Arbeitstag gerade einem wilden Quickie im gemütlichen Wohnzimmer hingeben wollen, klingelt es an der Tür. Draußen steht Gottliebs Bruder Thomas, den das Paar seit Jahren nicht mehr gesehen hat.

Eben hat Babette noch über skurrile Vorschläge der Integrationsbeauftragten gelästert und jetzt eröffnet Thomas, dass er zum Islam konvertiert ist. Er heißt jetzt Abdul Qadir, Diener des Mächtigen. Als Gastgeschenk überreicht er seiner Schwägerin ein Kopftuch. Im Hause Biedermanns entbrennt daraufhin eine heftige Diskussion über Respekt, Toleranz und Vorurteile. Gisela Widmers Satire über die Islamdebatte ist am Samstag, 14. Februar, um 20 Uhr auf der Bühne im Alten Rathaus zu sehen.

Karten gibt es an der Theaterkasse im Alten Rathaus, im Touristik-Service oder online über xaverticket.de. Reservierungen unter 07361 / 522 600 oder per Mail an kasse@theateraalen.de. Weitere Infos und Termine unter www.theateraalen.de.