Mulfinger bei besten BMW-Händlern weltweit

BMW hat bei einer feierlichen Veranstaltung in München die 41 besten BMW-Händler weltweit mit dem Excellence in Sales Award ausgezeichnet. Unter den Ausgezeichneten ist auch das Autohaus Mulfinger, das Niederlassungen unter anderem in Essingen, in Bopfingen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim hat. Pieter Nota, Mitglied des Vorstands der BMW AG, übergab die Auszeichnung. Mit dem Award dankt BMW seiner internationalen Handelsorganisation für ihre Arbeit, durch die 2017 erneut zu einem Erfolgsjahr wurde. „2017 war das siebte Jahr in Folge, in dem wir einen neuen Absatzrekord aufstellen konnten. Ein Erfolg, der nur mit tatkräftigen Partnern in der Handelsorganisation möglich war“, sagte Nota.