Münch und Brendle in bester Verfassung

Über 130 jugendliche Reiter hatten am vergangenen Wochenende die Einladung des Pferdesportkreis (PSK) Ostalb angenommen, um sich und ihre Pferde in acht Dressur- und fünf Springprüfungen auf der Reitanlage sowie mit tatkräftiger Unterstützung des RFV Heuchlingen zu präsentieren.

Traditionell dient dieses Turnier auch zur Sichtung des Reitsportnachwuchses, dessen Förderung dem PSK Ostalb besonders am Herzen liegt. So waren auch die Dressur- und Springtrainer des PSK Ostalb anwesend, um die jugendlichen Talente in Augenschein zu nehmen, vom Führzügelwettbewerb mit Slalom für die jüngeren Nachwuchstalente, der auch integrativ stattfand, bis hin zu Dressurprüfungen der KLasse L* und Stilspringprüfung der KLasse L mit Stechen.

Bei den Dressurreitern konnte Leonie Münch vom RFV Rindelbach die Konkurrenz hinter sich lassen. Sie siegte mit Fiorento in der Dressurreiterprüfung der Klasse L* und der Wertnote 7,8. Platz zwei ging an Lena Klostermann vom RFV Breitenfürst auf Royal Moon (7,5) und Platz drei an Amelie Bertazzoni (RC Stockhausen) auf Popcorn (7,2). Bei den Springreitern konnte sich Vera Brendle vom RFV Essingen gegen ein starkes Starterfeld durchsetzen. In der Stilspringprüfung Klasse L mit Stechen gelang ihr auf Goviana mit der Wertnote 7,2 die Qualifikation für das Stechen, das sie mit 0 Fehlern und der schnellen Zeit von 33.33 Sekunden für sich entscheiden konnte. Auf Cosmo (0.00/35.88 Sekunden) ritt sie sich mit Platz drei in dieser Prüfung ebenfalls auf einen Podestplatz. Zuvor hatte sie bereits mit Cosmo die Springprüfung Klasse A** gewonnen (0/55.82 Sekunden), hier konnte sie sich auf Goviana auch Platz zwei erreiten (0/57.41 Sekunden).

Sportlich gut aufgelegt präsentierte sich auch Joel Ehinger vom RC Riesbürg. Mit Abbylane platzierte er sich hinter Brendle in der Stilsprigprüfung Klasse L mit Stechen auf Platz zwei ( 7,6/0/34.69 Sekunden), in der Springprüfung Klasse A**ritt er mit Abbylane auf Platz drei ( 0/58.77) und mit Assante auf Rang fünf.

Platz vier ging in dieser Prüfung an Lenny Bücheler (RFV Giengen) und Platz sechs an Nathalie Schreckenhöfer (RFV Mögglingen).

Maren Maier vom RFV Rindelbach platzierte sich mit Carluccio in der Stilsprigprüfung Klasse L mit Stechen auf Rang vier.