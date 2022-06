Müllsünder entsorgen Sofa und Fahrrad an der Aal

Er ist und bleibt ein Dauerbrenner. Der illegal entsorgte Müll in der Stadt. Ein Brennpunkt ist vor allem in den Sommermonaten der Weg entlang der Aal. Ein dortiger Spaziergang artet schnell in einer Ekeltour aus. Über säckeweise Mülltüten und weggeworfene Essensreste ärgern sich nicht nur die Anwohner, sondern auch Bürger, die hier entweder zu Fuß oder per Fahrrad unterwegs sind. Jetzt haben Müllsünder hier sogar ein Fahrrad und ein Sofa entsorgt.

Es gibt nichts, was nicht entsorgt wird. Das wissen die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs nur zu gut. Täglich sind sie im Kampf gegen den Müll in der Stadt im Einsatz. Das Zweirad und das Sofa, das auf dem Schotterverbindungsweg zwischen Fackelbrückenstraße und Brunnenstraße an der Aal im Bereich des Studentenwohnheims „i Live – Aal Inn City“ deponiert wurde, werden sie nun abholen und beides auf Kosten der Allgemeinheit entsorgen, sagt die Pressesprecherin der Stadt Aalen, Karin Haisch. Zudem werden die Müllbeauftragten der Stadt versuchen, den Verursacher zu ermitteln. Sollte dieser gefasst werden, erwarte ihn ein entsprechendes Bußgeld.

Auf die illegale Ablagerung aufmerksam gemacht wurde die Stadt von den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Das an der Aal deponierte Fahrrad sei überdies von einem Bürger gemeldet worden. Für Hinweise aus der Bevölkerung sei die Stadt dankbar. Wer Beobachtungen gemacht hat, kann sich an das Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung unter Telefon 07361 / 521109 oder per E-Mail an ordnungsamt@aalen.de wenden.

Müllablagerungen, die mit einem Bußgeld bis zu 5000 Euro geahndet werden können, können ab sofort auch via digitalem Schadensmelder auf der städtischen Homepage unter aalen.de/schadensmelder gemeldet werden. Neben einer detaillierten Beschreibung kann auch ein Bild hochgeladen werden, sagt Haisch. Sobald die Meldung bei der Stadtverwaltung eingegangen ist, sei diese im Geodatenportal im Menü „Bürgerservice“ unter „Anregungen und Schadensmeldungen“ einsehbar. Für illegal entsorgten Müll oder andere Schäden weiterhin genutzt werden kann auch die Aalen GeoApp. Diese ist kostenlos über die Appstores von Apple und Google für alle gängigen Tablets und Smartphones erhältlich, sagt Haisch.