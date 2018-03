MTV-Staffeln ganz stark unterwegs

Am vergangenen Sonntag sind die Schwimmer in Leonberg bei den Württembergischen Master-Meisterschaften an. Dass nicht nur die Leistungsgruppen erfolgreich sein können bewies das Sextett eindrucksvoll. Insbesondere die Teamleistungen in den vier Staffeln ließen auf sich aufhorchen.

Die 4x50 Meter Freistilstaffel der Männer war besonders beeindruckend. Hier schwamm Matthias Oppold einen kleinen Vorsprung heraus. Die Übergabe an Miguel Morgado verlief reibungslos. Mit dem Wechsel auf Johannes Gärtner ging ein weiterer Sprintspezialist ins Wasser. Dieser übergab an Schlussschwimmer Denis Bachtinov. Durch die Vorarbeit der anderen wuchs der Vorsprung gegenüber der Konkurrenz an und Bachtinov konnte ohne Bedrängnis den Sieg nach Hause schwimmen. Die vier Aalener erreichten in 1:45,20 Minuten den ersten Platz.

Auch die 4x50-Meter-Lagen-mixed-Staffel verlief bestens. Hier gingen die MTVler mit Friederike Hoyer, Johannes Gärtner, Denis Bachtinov und Regina Gärtner an den Start. Friederike Hoyer besetzte in der Staffel ihre Starke Lage Rücken. Auf seiner Speziallage durfte Johannes Gärtner auftrumpfen. Er schwamm die 50 Meter Brust und gab das „Zepter“ an Denis Bachtinov ab. Dieser durchkämpfte die Sprintstrecke in der Lage Schmetterling. Schlussschwimmerin Regina Gärtner konnte mit eindrucksvollem Stil und kämpferischem Talent die Staffel auf Siegeskurs bringen. Hier gewannen die vier in einer starken Zeit von 02:05,17 Minuten die Württembergische Meisterschaft. In tollen Einzelrennen stellten sich die Aalener ebenfalls unter Beweis. Über einen zweiten Platz durfte sich Miguel Morgado freuen. Der MTVler trat über 100 Meter Freistil an und gewann 1:00,73 Minuten die Silbermedaille. Johannes Gärtner, der nach der Staffel auch im Einzelrennen die 50 Meter Brust belegte, verpasste um Haaresbreite einen Podestplatz. Mit einer guten Zeit von 0:33,50 Minuten erreichte er den vierten Platz. Sein Vereinskollege Denis Bachtinov hatte siegte er auf seiner Spezialstrecke 100 Meter Brust in einer Zeit von 1:10,24 Minuten. Auch Friederike Hoyer freute sich über eine Goldmedaille. Auf der kurzen Sprintstrecke 50 Meter Schmetterling ließ sie der Konkurrenz keine Chance und gewann in 30,47 Sekunden. Matthias Oppold, der sich unter anderem an 100 Meter Brust versuchte, glänzte mit einer Vizemeisterschaft. Er gewann die Silbermedaille in einer Zeit von 1:15,80 Minuten.