MTV-Nachwuchs schwimmt aufs Podest

Aalen (an) - Am vergangenen Wochenende hat die zweite Leistungsgruppe des MTV Aalen, gemeinsam mit einigen Schwimmern der ersten Leistungsgruppe am 14. Internationalen Schwimmfest um den Bären-Cup in Filderstadt-Bernhausen teil genommen. Das Team wusste zu überzeugen und kehrte mit reichlich Edelmetall von den Fildern zurück: Sechsmal Gold, 16 mal Silber und neunmal Bronze lautete die beeindruckende Ausbeute.

„Nach dem sehr anspruchsvollen Trainingslager in Malaga war mein 14-köpfiges Team bereit sich unter mehr als 400 Teilnehmern durchzusetzen“, freut sich MTV-Cheftrainer Peter Rothenstein und unterstreicht: „Mich freuen vor allem die vielen deutlichen Leistungssteigerungen und Bestzeiten meiner Schützlinge“.

Unter den 63 MTV-Starts wurden schließlich beachtliche 51 Bestzeiten sowie insgesamt 31 Podestplatzierungen erzielt. Ganz stark die jungen Schwimmer, die mit großer Konkurrenz zu kämpfen hatten. Besonders erfolgreich war der zehnjährige Daniel Dambacher, der sich über die 50 Schmetterling und Rücken je Gold gesichert hat und daneben weitere vier Silbermedaillen gewonnen hat. Eine nahezu optimale Ausbeute – sechs Starts und sechs Medaillenränge. Kaum nachstand der gleichaltrige Teamkollege

Bachtinov gut unterwegs

Danil Bachtinov, der über 50 Meter und 100 Meter Brust Platz Eins holte. Eine weitere Goldmedaille sicherte sich Zelma Majorovits, die über 100 Rücken als Erste im Ziel angeschlagen hat. Weitere drei Silbermedaillen unterstreichen ihr breites Leistungsspektrum. Weitere Medaillen erschwammen sich Vivien Jocham, Pia Klemmer, Maik Laukert und Elena Pérez-Kelke. Unter den Schwimmern der ersten Leistungsgruppe ist besonders Laura-Maria Gold (Jahrgang 1999) hervor zu heben. Sie konnte in ihrer Paradedisziplin 100 Meter Freistil eine neue persönliche Bestzeit erschwimmen und katapultierte sich mit einer Zeit von 1:03,03 Minuten auf den ersten Platz.

Auch Lea Diemann erzielte bei allen ihren Starts persönliche Bestzeiten vor allem über die 100 Meter Brust (1:22,50 Minute) und verbesserte sich damit um drei Sekunden. Sechs Medaillen waren zudem eine ausgezeichnete Ausbeute für die Aalener Schwimmerin. Anaise Pecher schwamm in einer neuen persönlichen Bestzeit auf der 200 Meter-Kraul-Strecke (2:21,86 Minuten) auf den dritten Platz und stellte damit unter Beweis, dass sich harte Arbeit und Disziplin im Schwimmsport letztlich auszahlen.

Weitere gute Platzierungen sicherten sich Tom Niklas Gentner, Anna-Marie Grasser, Miriam Merkel und Paula Wilhelm. Vor allem die Teilnehmer am Trainingslager konnten ihren Trainingsfleiß bei dem gut besetzten Schwimmfest in Bernhausen unmittelbar in deutlichen Steigerungen umsetzen.

Ergebnisse MTV- Platzierungen 1 – 3:

Bachtinov, Daniil (Jg.2007): 1. 100 Brust 01:37,48 min, 1. 50 Brust 00:44,33 min

Dambacher, Daniel (Jg.2007): 2. 100 Freistil 01:17,97 min, 1. 50 Schmetterling 00:40,83 min, 2. 100 Lagen 01:30,55 min, 2. 50 Freistil 00:34,95 min, 1. 50 Rücken 00:41,86 min, 2. 200 Freistil 02:46,25 min

Diemann, Lea (Jg.1999): 2. 100 Freistil 01:05,92 min, 3. 100 Lagen 01:15,47 min, 2. 50 Freistil 00:29,82 min, 2. 100 Brust 01:22,50 min, 2. 50 Brust 00:38,29 min, 3. 200 Freistil 02:26,66 min

Gold, Laura-Maria (Jg.1999): 1. 100 Freistil 01:03,03 min, 3. 50 Schmetterling 00:35,05 min, 2. 100 Lagen 01:15,11 min, 2. 100 Freistil 01:02,38 min

Jocham, Vivien (Jg.2004): 3. 200 Lagen 03:01,27 min, 3. 100 Rücken 01:23,05 min, 2. 200 Freistil 02:30,74 min

Klemmer, Pia (Jg.2007): 2. 50 Brust 00:49,82 min

Laukert, Maik (Jg.2005): 3. 200 Brust 04:08,34 min

Majorovits, Zelma (Jg.2007): 2. 100 Lagen 01:34,15 min, 2. 50 Freistil 00:37,52 min, 2. 200 Lagen 03:30,17 min, 1. 100 Rücken 01:31,54 min

Pecher, Anaise (Jg.2002): 3. 100 Lagen 01:20,17 min, 3. 200 Freistil 02:21,86 min

Pérez-Kelke, Elena (Jg.2006): 2. 100 Freistil 01:19,91 min, 3. 50 Rücken 00:44,71 min

Anlage Bild: Das erfolgreiche MTV-Team freut sich über die Ergebnisse