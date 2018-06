MTV Aalen Strikers starten mit T-Ball

Die Baseballer der MTV Aalen Strikers sind erfolgreich in ihr neues T-Ball-Programm gestartet. 20 Jungs und Mädchen im Alter zwischen drei und acht Jahren verwandelten das MTV-Stadion in ein quirliges Baseball-Nachwuchszentrum, in dem die Baseballer von morgen erste Erfahrungen im Umgang mit Ball, Handschuh und Schläger machten. Am Ende der ersten Veranstaltung durften sie bereits ein erstes Spiel bestreiten.

T-Ball-Leiterin Ulrike Albat führte nicht nur spielerisch-souverän durch die 90 Minuten, ihr gelang es auch, die Faszination Baseball/T-Ball zu vermitteln. Erfreut zeigten sich Verantwortlichen auch über den regen Besuch sowie das aktive Engagement der Eltern.

Die Fortsetzung folgt am Samstag, 11. Mai, ab 14.30 Uhr erneut im MTV-Stadion Aalen. Die weiteren Termine sind für 18. Mai, 1., 8., 15., 29. Juni und 6. Juli vorgesehen. Anmeldungen sind erbeten unter strikers@strikers.de. Weitere Infos dazu und rund um Baseball in Aalen gibt es unter www.strikers.de . (tom)