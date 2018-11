MTV Aalen: Sechs Mal Vize

Bei den württembergischen Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen sind 15 Schwimmer vom MTV Aalen ins Rennen gegangen.

Am Ende stellte Carolin Morassi sechs Rekorde für den MTV auf. Über 200 Meter Schmetterling schwamm sie 2:15,52 über 100 Meter Schmetterling 1:02,99 Minuten. Hier belegte sie Platz zwei hinter Annika Bruhn. Ihre 200 Meter Freistil verbesserte sie um 2,5 Sekunden (2:03,74). 50 Meter Schmetterling war Rekord Nummer vier (29,16 Sek.) und zum Abschluss des Wettkampfes platzierte sie sich in 57,41 Sekunden wieder hinter Bruhn über 100 Meter Freistil. Bei den Staffeln schwamm sie 50 Meter Rücken in neuer Vereinsbestzeit (30,94 Sek.) und die 50 Meter Freistil in 26,53 Sekunden mit fliegendem Start.

Friederike Hoyer schwamm über 200 Meter Freistil mit neuem Vereinsrekord zur Vizemeisterschaft (2:03,15). Einen weiteren Vizetitel nahm sie über 1500 Meter Freistil entgegen (17:19,99). Bronze nahm sie für ihre Bestzeit über 100 Meter Freistil (57,78) entgegen. Knapp am Podest und an der Bestzeit vorbei schwamm sie über 400 Meter Freistil (4:21,95). Hoyer schwamm auch in der Bronzestaffel die 50 Meter Freistil in 27,12 Sekunden. Mit neuen Vereinsrekord konnte Julian Morassi über 200 Meter Freistil überzeugen und gewann in 1:55,57 auch die offene Vizemeisterschaft. Über 100 Meter Schmetterling steigerte er seinen Vereinsrekord auf 59,92 Sekunden. Über 100 Meter Freistil stieg er ebenfalls mit Bestzeit aus dem Wasser (53,67 Sek.). 50 Meter Freistil schwamm er im Einzel 24,94 Sekunden und in der Bronzestaffel war er mit 24,69 Sekunden der Startschwimmer. Zudem schwamm er in der Staffel mit fliegendem Start 26,16 Sekunden über die 50 Meter Schmetterling und in einer weiteren Staffel 24,25 über 50 Meter Freistil. Über die Rückenstrecken konnte zweimal Shannon Newman ganz oben stehen. In jeweils neuer Bestzeit siegte sie über 100 Meter Rücken (1:09,21) und über die längere Distanz (2:25,87). Silber ließ sie sich für ihre 50 Meter Rücken umhängen und über 200 Meter Freistil verbesserte sie sich um vier Sekunden (2:17,00).

Sprinter Tobias Kohler war im Jahrgang 2000 der Schnellste auf der 50 Meter Freistilstrecke (23,94 Sek.). Als Startschwimmer der männlichen 4x50 Meter Freistil-Staffel konnte er sich sogar auf 23,86 Sekunden steigern und stellte einen neuen Vereinsrekord auf. Bronze gab es für 100 Meter Freistil in 53,55 Sekunden. Über die längere Freistilstrecke (200 Meter) steigerte er sich auf eine Bestzeit von 2:01,15 Minuten und über 50 Meter Schmetterling blieb er unter 27 Sekunden (26,80) - Fünfter. In der Lagen-Staffel schwamm er die 50 Meter Bruststrecke (30,74 Sek.). In einer weiteren Staffel schwamm er über 50 Meter Freistil (23,49). Um eine Hundertstel steigerte Vanessa Dambacher ihren Vereinsrekord über 50 Meter Freistil (27,33, Vizemeisterin JG 2003). Neue Bestzeit und Silber gab es über 100 Meter Freistil (59,72). Über 50 Meter Schmetterling steigerte sie ihre Zeit auf 30,54 Sekunden. Im Jahrgang 2003 wurde sie damit Dritte. In der 4x50 Lagen Mixed-Staffel sprintete sie die Bruststrecke in 34,85 Sekunden.

Ryan Newman gewann über 50 Meter Rücken (2002) Bronze mit Bestzeit (28,72). Außerdem stellte er zwei Vereinsrekorde auf. Nach 17:15,05 Minuten stieg er als vierter der offenen Wertung aus dem Wasser und hatte den ersten Rekord. Über 100 Meter Rücken schraubte er diesen auf 1:01,31 Minuten und wurde Vierter. Seine Bestzeiten stehen nun über 50, 100, 200 und 400 Meter Freistil bei 25,36 Sekunden, 55,61 Sek., 2:01,93 und 4:25,26 Minuten. Über 200 Meter Rücken verbesserte er sich auf 2:17,10 Minuten. Die 14-jährige Vivien Jocham sprang für sechs Einzelrennen und einem Staffeleinsatz ins Wasser. Hier schwamm sie mit fliegendem Start die 50 Meter Freistil in 29,12 Sekunden.

Schiele springt sieben Mal ins Wasser

Der 18-jährigen Golo Böhme qualifizierte sich für die 100 und 200 Meter Freistil und war in zwei Staffeln mit von der Partie. Mit fliegenden Starts schwamm er die 50 Meter Schmetterling (28,24 Sek.) und 50 Meter Freistil (25,73).

Sieben Mal sprang die 13-jährige Darija Schiele ins Becken. Als Rückenschwimmerin steigerte sie sich über 100 und 200 Meter Rücken auf 1:15,08 Minuten und 2:41,35 Minuten. Zudem konnte sie ihre 50, 100 und 200 Meter Freistilstrecken verbessern. Viktoria Broer blieb gesundheitlich angeschlagen hinter ihren Erwartungen. Die Geschwister Ana (2004) und Elena (2006) Perez-Kelke waren viermal und einmal im Einsatz. Ein Jahrgang 2007-Trio mit Daniil Bahtinov, Daniel Dambacher und Pia Klemmer hatte einen Mehrkampf zu schwimmen. Klemmer belegte den vierten Platz und erschwamm zwei Bestzeiten über 100 Meter Freistil (1:13,85) und 400 Meter Freistil (5:46,34). Erstmalig sprang sie die 400 Meter Lagen ins Wasser und wurde Vierte (6:32,34) bei den Elfjährigen. Auch Bahtinov schwamm seinen Mehrkampf über die Bruststrecken und wurde am Ende Fünfter. Er steigerte seine Bestzeiten über 200 Meter Lagen (3:04,29) und über 100 Meter Brust (1:28,26). Ebenfalls auf dem fünften Rang landete Dambacher. Er schwamm sogar viermal besser als je zuvor, 50, 100, 200 Meter Freistil (31,61; 1:09,53; 2:33,12) und 200 Meter Lagen in 2:56,24 Minuten. Bronze gewann die 4x50-Meter-Freistilstaffel (Dambacher, Jocham, Hoyer C. Morassi). Ebenfalls Bronze gewann die 4x50 Meter-Freistil mixed Staffel (Morassi, Kohler, Dambacher und C. Morassi). Insgesamt schickte der MTV sechs Staffeln ins Rennen.