Mozart-Requiem und Bach-Kantate

Ein großes Ereignis hat sich der Konzertchor der Oratorienvereinigung Aalen für Sonntag, 17. November, ab 19 Uhr in der Stadthalle vorgenommen. Seit Monaten probt der Chor unter Leitung von Katja Trenkler für die Aufführung von Mozarts Requiem und der Bach-Kantate „Ich hatte viel Bekümmernis“ in der Stadthalle. Es wirken vier Solisten – Jeanette Bühler (Sopran), Anne Greiling (Alt), Georg Kalmbach (Tenor) und Andreas Beinhauer (Bass) – und ein Projekt-Orchester mit.

Um die Entstehung von Mozarts Requiem ranken sich viele Legenden. Im Juli 1791 erhielt Mozart den anonymen Auftrag, ein Requiem zu komponieren. Im Gegensatz zu vielen Behauptungen hat Mozart – wie neue Forschungen ergaben – in diesem Auftrag nichts Außergewöhnliches gesehen. Weil er viel zu tun hatte, schob er die Arbeit an dem Requiem weit hinaus. Im September sollte nämlich die Uraufführung der „Zauberflöte“ sein.

So begann er erst Ende Oktober mit dem Requiem. In der zweiten Novemberhälfte erkrankte Mozart schwer, so dass er kaum weiterarbeiten konnte. Am 5. Dezember 1791 verstarb er. Seine Witwe Constanze, die um das dringend benötigte Honorar bangte, sah sich also nach einem Bearbeiter um. Nachdem Josef Eybler einige Ergänzungen eingefügt hatte, übernahm Mozarts Schüler Franz Xaver Süßmayr die weitere Kompositionsarbeit.

Obwohl die Süßmayrsche Version einiger Kritik unterliegt, hat sich der Konzertchor Aalen für die Aufführung dieser Fassung entschieden. Damit schloss er sich der Meinung bekannter großer Dirigenten wie beispielsweise Nicolaus Harnoncourt an. Sie sehen in den ergänzten Teilen musikalisch keineswegs Fremdkörper und halten sie im Wesen für mozartisch.

Das Werk beginnt im „Requiem aeternam“ mit einer aufwühlenden Totenklage. Das Kyrie schließt sich als kunstvolle Doppelfuge an. Erbarmungslos und mit expressiver Wucht malt das „Dies irae“ die Schrecken des Jüngsten Gerichts aus. Mit scharfen Akzenten unterstreichen Pauken und Trompeten die Vision der Apokalypse. Hoffnung und Zuversicht drücken sich im „Recordare“ aus, gefolgt vom „Confutatis“, das die Strafen der Hölle beschwört. Dieser Wechsel von dramatischer Wucht und lyrischer Innigkeit macht das Requiem zum eindrucksvollen und großartigen musikalischen Ereignis.

Ganz anders die Bach-Kantate „Ich hatte viel Bekümmernis“ (BWV 21). Die Kantate geht dem Mozart-Requiem voraus. In ihrer Bewegung von Dunkel ins Licht, die der Kantate ihre Faszination verleiht, greift sie ein Grundmuster des Menschseins auf. Dazu kommt, dass das Werk in Bachs Schaffen eine Sonderstellung einnimmt. Mit elf Sätzen ist sie die längste seiner Kantaten.

Sie beginnt mit einer Sinfonia, in der die Oboe und die erste Violine ein klagendes Zwiegespräch führen. Aber am Ende der Fuge tut sich tröstende Hoffnung auf. Dieses Wechselspiel von Trauer und Trost setzt sich in der Folge von Arien und Rezitativen fort. Die vier Solisten, die hier und im anschließenden Mozart-Requiem zum Einsatz kommen, stellen wir in einem eigenen Bericht vor.