Mountainbike-Weltcup als Stadtfest

Wenn an diesem Wochenende die besten Mountainbikerinnen und -biker der Welt beim UCI Eliminator Weltcup in der Innenstadt zu Gast sein werden, wird es rund um die spektakuläre Rennstrecke mitten in Aalens „guter Stube“ ein buntes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm geben. Das Gesamtpaket beschreibt Oberbürgermeister Frederick Brütting so: „Wir feiern den Radsport in Aalen, aber auch unsere schöne Innenstadt. Beide Seiten kommen auf wunderbare Weise zusammen. Und die gesamte Bevölkerung soll von diesem sportlichen Großereignis etwas haben.“ Bereits an diesem Freitag sollen beim „Kids Day“, verbunden mit einem Schulaktionstag, die Kinder und Jugendlichen auf ihre Kosten kommen.

Allein die Rennstrecke, teilweise hauteng durch die Altstadt, verspricht Spannung pur – auch für diejenigen, die nicht nur ein Auge auf den sportlichen Ablauf haben wollen, sondern zudem auch einen erlebnisreichen Sommerabend in der Innenstadt genießen wollen. Bereits um 11 Uhr geht’s am Samstag los mit einem ersten, einstündigen offiziellen Training für die Radprofis aus aller Welt. Dafür muss am Samstag zwar der Wochenmarkt entfallen, aber alle Geschäfte seien wie üblich geöffnet, betont Steffen Thum, der Chef des MTB Racing Teams Aalen, das den Weltcup in die Stadt geholt hat. Und auch dem gewohnten Marktfrühstück im Stamm-Café stehe am Samstag nichts entgegen. Erst gegen 13.30 Uhr werde dann auf eine reduzierte Außenbestuhlung und eine „To-Go“-Variante umgestellt werden.

Bis zum Start um 15 Uhr sorgt ein buntes Rahmenprogramm für Unterhaltung. Ganztägig ab 10 Uhr präsentieren sich zahlreiche Aussteller auf einer Expo im Östlichen Stadtgraben zu den Themen Radsport und nachhaltige Mobilität.

Mit einem spektakulären Start der Sprinterinnen und Sprinter auf der Rolltreppe des Kubus um 15.15 Uhr beginnt die heiße Phase des Renntags. Ab 18 Uhr finden dann die Entscheidungsrennen statt, bei denen immer vier Fahrerinnen und Fahrer in Zweikämpfen gegeneinander antreten werden.

Männer und Frauen fahren jeweils im Wechsel die rund 680 Meter lange Strecke. Der Start ist vor dem Rathaus, die Ausfahrt geht in den Südlichen Stadtgraben, und die Strecke führt weiter über den Östlichen Stadtgraben in die Fanmeile der Kneipen- und Café-Straße „An der Stadtkirche“. Von hier aus werden sich die weltbesten Mountainbikerinnen und Mountainbiker entlang der Nordmauer der Stadtkirche buchstäblich zur Zielgeraden auf dem Martkplatz durchquetschen müssen. Am Marktbrunnen wartet dann noch eine Steilkurve auf sie, Zieleinlauf ist schließlich vor dem Kubus. Die Siegerinnen und Sieger stehen dann nach Ende des finalen Rennens spätestens um 19.45 Uhr zur Siegerehrung vor dem Rathaus fest. Im Anschluss steigt dort die After-Party.

Aber auch die ganze Innenstadt hat in Zusammenarbeit mit dem Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) für das Rennwochenende „an der ganz großen Schraube gedreht“, wie Citymanager Reinhard Skusa sagt. Mit „Super Deals“ an diesem Samstag und einer Abendöffnung von 15 Geschäften bis 21 Uhr werde man den Startschuss geben für den Sommerschlussverkauf, der eigentlich erst am kommenden Montag beginnt. Außerdem wollen sich diese Geschäfte an diesem Abend mit speziellen Offerten auch ganz auf das Thema Fahrrad einstellen. Auf dem Spritzenhausplatz wird es kulinarische Angebote aus einem Foodtruck geben, und bereits ab 17 Uhr spielt dort live die Band Bolz & Knecht. „Wir wollen neben den spannenden Rennen am Samstag auch für eine echte Wohlfühl-Atmosphäre in der Innenstadt sorgen“, verspricht Skusa.

Das Weltcup-Wochenende in Aalen beginnt allerdings schon an diesem Freitag mit dem „Kids Day“. Im Rahmen eines Schulaktionstags von 8.30 bis 12 Uhr können 184 angemeldete Viertklässler aus sieben Aalener Grundschulen den Weltcup-Racetrack unter fachkundiger und sicherer Begleitung selbst ausprobieren. Am Nachmittag sind dann von 14 bis 17 Uhr alle Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre eingeladen zur Probefahrt auf der Weltcupstrecke. Eine Anmeldung dafür ist per E-Mail an orga@alpen-bike-academy.de noch möglich. Die Betreuung und Einweisung übernehmen Mitglieder der neuen Radsport-Abteilungen der Aalener Vereine. Parallel hat die Mobilitäts-Expo im Östlichen Stadtgraben am Freitag von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Für Aalens OB Frederick Brütting ist das Weltcup-Wochenende der „Siedepunkt“ eines ganzen „Radjahres in Aalen“, wie er sagt. Der Weltcup, alle bisherigen und noch kommenden Veranstaltungen rund ums Rad sollen letztlich dazu beitragen, dem Radfahren in Aalen zu einem noch größeren Image zu verhelfen. Weltcup-Organisator Steffen Thum sieht im kommenden Wochenende zugleich einen Startpunkt für die Zukunft. Alles, was dafür aufgebaut werde, werde sich in den nächsten Jahren in den Vereinen wiederfinden, die inzwischen eine Mountainbike-Abteilung hätten.

Straßen werden gesperrt, Wochenmarkt fällt aus

Wegen des Moutainbike-Weltcup-Rennens am Samstag und der Aufbauarbeiten dafür müssen folgende Straßen und Plätze in der Aalener Innenstadt ab sofort bis zum kommenden Sonntag, 23 Uhr, für den Verkehr voll gesperrt werden: Marktplatz, Südlicher Stadtgraben, Östlicher Stadtgraben, Rittergasse, An der Stadtkirche, Reichsstädter Straße, Alter Kirchplatz, Gmünder Straße zwischen Marktplatz und Gmünder Torplatz.

Da die Veranstaltung überwiegend im Bereich der Fußgängerzone stattfindet, halten sich die verkehrsbedingten Einschränkungen in Grenzen. Es wird darum gebeten, Andienungsverkehr und Paketdienste rechtzeitig über die Zufahrtsverbote zu informieren.

Die Andienung ist zu folgenden Zeiten möglich: Donnerstag 6 bis 10.30 und 18.30 bis 23 Uhr; Freitag 6 bis 7.30 und 18.30 bis 23 Uhr; Samstag 6 bis 9.30 Uhr; Sonntag 6 bis 9.30 und 18.30 bis 23 Uhr.

Der Wochenmarkt am Samstag muss entfallen. Der Wochenmarkt in Hofherrnweiler/Unterrombach hat wie gewohnt am Freitag von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Am Samstag steht auf dem Spritzenhausplatz ein bewachter Fahrradparkplatz zur Verfügung, für den die TG Hofen und der ADFC Aalen verantwortlich sind.

Die Parkhäuser in der Innenstadt sind geöffnet, zusätzliche Parkplätze stehen auf dem Greutplatz zur Verfügung. Der Westparkplatz am Rathaus steht während des Wochenendes nicht zur Verfügung.