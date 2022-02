Mountainbike-Welle schwappt auch in die Weststadt

„Ich habe immer gehofft, dass es einmal so einen Hype um das Mountainbikefahren gibt“, frohlockte der Mountainbikeweltmeister und Mountainbikemanager der Stadt Aalen Simon Gegenheimer am Donnerstagabend, als im Vereinsheim am Bohnensträßle offiziell die Mountainbikeabteilung der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gegründet wurde. Der gebürtige Badener lebt seit zehn Jahren in der Region und hat die Entwicklung seiner Sportart in dieser Zeit natürlich ganz genau verfolgt. Dass es nun auch eine eigene Mountainbikeabteilung bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gibt, freut den Weltmeister von 2021 natürlich besonders. Am Abend kündigte Gegenheimer direkt an, in Zukunft auch bei Touren der Abteilung vorbeizuschauen und den Mitgliedern den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg zu geben. Abteilungsleiter Adrian Kensch präsentierte auf der Gründungsversammlung gemeinsam mit den beiden stellvertretenden Abteilungsleitern Michael Massopust und Sebastian Alvensleben das Konzept der neu geschaffenen Abteilung. „Willkommen sind bei uns alle: Vom Anfänger bis zum erfahrenen Biker!“, verkündete Kensch. Teilnehmen können dabei auch E-Mountainbiker. Der Vereinsvorsitzende Achim Pfeifer zeigte sich begeistert von der neuen Abteilung: „Wer hätte vor 25 Jahren gedacht, dass es bei der TSG mal eine Mountainbikeabteilung gibt? Wir stehen nicht zu hundert Prozent hinter diesem Projekt, sondern zu tausend.“

Auch für schlechte Bedingungen hat die Abteilung vorgesorgt: „Wir wollen uns einmal pro Woche immer mittwochs um 18 Uhr treffen. Im Optimalfall fahren wir dann abwechselnd verschiedene Touren. Falls das Wetter dann aber mal nicht so gut sein sollte, gibt es dann ein Alternativprogramm. Dann besteht etwa die Möglichkeit, ein Zirkeltraining zu veranstalten“, erklärt Alvensleben. Besonders wichtig ist den Organisatoren die Sicherheit aller Teilnehmer. Deshalb gilt bei Touren eine Helmpflicht. Zudem werden weitere Protektoren empfohlen. Für den Anfang plant die Abteilung den Mittwoch als festen Tag für alle Mitglieder ein. Eingeladen sind Frauen und Männer ab 16 Jahren. Perspektivisch seien dann bei steigender Nachfrage aber auch eigene Abteilungen für Frauen und die Jugend denkbar. Interessente können sich ab sofort bei der Geschäftsstelle der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zum Angebot der Mountainbikeabteilung anmelden. Kontakt: geschaeftsstelle@tsg-hofherrnweiler.de.