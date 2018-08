Am Mittwochmorgen hat ein Dieb ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke Bulls Copperhead, das zwischen 0.15 und 0.30 Uhr am Eingang eines Schnellimbisses in der Robert-Bosch-Straße abgestellt war, gestohlen. Der Wert des Fahrrades beläuft sich auf rund 900 Euro.

Hinweise auf den Täter und den Verbleib des Mountainbikes nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.