Ein Mountainbike der Marke Head ist am Fahrradabstellplatz einer Schule in der Friedrichstraße am Donnerstag zwischen 9.15 und 15.40 Uhr entwendet worden. Das Rad hat einen schwarzen Rahmen mit Aufschrift und grün verlaufenden Designstreifen, dazu eine weiße Vordergabel und 27,5 Zoll-Bereifung.

Die Polizei Aalen nimmt Hinweise unter Telefon 07361 / 524-0 entgegen.