Ein Unbekannter hat nach derzeitgem Kenntnnisstand in einem Bau-und Gartenmarkt sechs bis sieben Motorsägen und einen Rasenmäher der Mark Sabo entwendet. Der Dieb war nach Angaben der Polizei durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster in den Bürobereich des Marktes gelangt. Dort durchsuchte er zunächst die Schreibtische und begab sich dann in den Ausstellungs- und Verkaufsraum, wo er seine Beute fand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000 Euro beziffert.