Motorradfahrerin prallt gegen Baum

Eine verletzte Zweiradfahrerin und ein Sachschaden von rund 4000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag ereignet hat. Kurz nach 17 Uhr befuhr eine 52-Jährige mit ihrer KTM die Spieselstraße. Als sie in Richtung Freibad abbog, fuhr sie zu schnell in die enge Kurve, weshalb sie auf die Gegenfahrspur geriet. Als ihr hier ein Fahrzeug entgegenkam, erschrak die Frau, verlor die Kontrolle über ihr Zweirad und fuhr nach links in eine Wiese, wo sie gegen einen Baum prallte und stürzte. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.