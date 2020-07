Motorradfahrer wird von Auto überrollt und schwer verletzt

In Unterkochen hat sich am Freitagmittag kurz nach 12.30 Uhr auf der Aalener Straße ein schwerer Unfall ereignet. Bei diesem wurde ein 31-jähriger Motorradfahrer von einem Auto überrollt.

Der Motorradfahrer war in Richtung Ortsmitte unterwegs und wollte an der Ecke Kneippweg nach links in diesen abbiegen. Dazu hielt er mit seinem Motorrad an. Ein nachfolgender 42-jähriger Autofahrer übersah dies und fuhr auf das Motorrad auf. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und wurde von dem Auto überrollt.

Der Biker wurde schwer verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Aalener Straße blieb für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge gesperrt. Es bestand eine örtliche Umleitung.