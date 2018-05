Motorradfahrer wird schwer verletzt

Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer hat am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall nahe Gschwend schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen erlitten. Der Mann war um 16 Uhr als letzter einer Gruppe von drei Motorradfahrern mit seiner Honda auf der B 298 von Seelach in Richtung Geschwend unterwegs. In einer lang gezogenen Rechtskurve geriet er infolge eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn und stieß hierbei mit einem entgegenkommenden BMW Cabrio zusammen. Anschließend prallte der Motorradfahrer gegen eine Leitplanke und kam im Straßengraben zum Liegen. Trotz Schutzhelms erlitt der Motorradfahrer schwere Gesichts- und Kopfverletzungen. Er wurde zunächst in das Stauferklinikum Mutlangen eingeliefert und anschließend in eine Spezialklinik verlegt.