Leicht verletzt worden ist ein 30 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntagnachmittag. Gegen 15.20 Uhr fuhr er mit auf der Wasseralfinger Straße. Aufgrund eines Fahrfehlers kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und schlug an der dortigen Böschung auf. Der 30-Jährige stürzte. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 2500 Euro.