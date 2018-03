Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Silcherstraße leicht verletzt worden. Gegen 17 Uhr war ein 60-jähriger Mann mit einem Kleinwagen aus einer Hofeinfahrt in die Straße eingebogen. Dabei hatte er den Motorradfahrer übersehen und mit seinem Fahrzeug erfasst. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf 1000 Euro.