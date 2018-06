Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Tödliche Verletzungen hat sich ein 45 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall am Dienstagabend zugezogen, so die Polizei.

Der Mann befuhr gegen 20 Uhr mit seiner Honda die L1162 von Heubach kommend in Richtung Bartholomä. Auf einer langen Geraden kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Zweirad und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

An seinem Krad entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Bartholomä unterstütze vor Ort mit drei Fahrzeugen und zwölf Mann und führte Absperrmaßnahmen und Reinigungsarbeiten an der Fahrbahn durch.