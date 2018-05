Ein 51-jähriger Suzuki-Fahrer war am Samstag gegen 11 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung B 29 unterwegs. Als er den Kreisverkehr Stuttgarter Straße in die Fackelbrückenstraße verlassen wollte, rutschte ihm das Hinterrad weg und er stürzte zur Seite. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

