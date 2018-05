Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Ein 29-Jähriger fuhr am Montag gegen 17.30 Uhr mit seiner Yamaha die B 19 von Untergröningen kommend in Richtung Abtsgmünd. In einer lang gezogenen Linkskurve kurz vor der Abzweigung „Schäufele“ kam er, vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab. Etwa 150 Meter weiter im angrenzenden Acker stürzte er, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog und mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden musste. An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 8000 Euro.