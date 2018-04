Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag bei Heidenheim schwer verletzt worden. Kurz vor 16 Uhr war das Motorrad zwischen Oggenhausen und Heidenheim unterwegs. In einer Kurve kam das Zweirad von der Straße ab und prallte zuerst gegen ein Verkehrszeichen und dann gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte den 45-Jährigen in ein Krankenhaus. Die BMW-Maschine war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 4000 Euro. Die Feuerwehr Heidenheim war ebenfalls an der Unfallstelle. Sie reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenem Benzin.