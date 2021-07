Motorradfahrer liefert sich Rennen mit der Polizei

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.13 Uhr stellte eine Polizeistreife auf der Lorcher Straße in Schwäbisch Gmünd einen Motorradfahrer fest, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zunächst ein Auto überholte und dann in Richtung Lorch davonfuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Motorradfahrers mit Blaulicht und Martinshorn auf.

Obwohl der Motorradfahrer versuchte, seine Identität durch Flucht und Manipulation am Kennzeichen zu verschleiern, wurde er schließlich in der Wilhelmstraße in Lorch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 19-jährigen Kawasaki-Fahrer konnte keine Drogen - oder Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Aufgrund seines grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Verhaltens muss er dennoch mit einer Strafanzeige rechnen.