Ein 49-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall an der Einmündung der Landstraße 1221 nach Böhmenkirch lebensgefährlich verletzt worden. Die 26-jährige Autofahrerin, die ihn beim Abbiegen übersehen hatte, flüchtete.

Der Motorradfahrer war am Samstag gegen 16 Uhr auf der bevorrechtigten Landstraße 1162 von Möhnhof kommend in Richtung Bartholomä unterwegs. An der Einmündung nach Böhmenkirch wollte eine Autofahrerin nach links auf die L 1162 einbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden Motorradfahrer, es kam zum Unfall. Die 26-Jährige flüchtete, obwohl der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Sie wurde aber von der Polzei ermittelt. Sie muss nun außer wegen unterlassener Hilfeleistung auch mit einer Anzeige wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Auch ihren Führerschein muss sie vermutlich abgeben.

Der Motorradfahrer kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Der Rettungsdienst war außerdem mit zwei Rettungsfahrzeugen, die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 13 Mann vor Ort. Das Auto wurde nur leicht beschädigt, das Motorrad hat einen Totalschaden in Höhe von circa 3500 Euro.