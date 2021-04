Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 59-jähriger Motorradfahrer war am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der K2503 von Hengstfeld in Richtung Triftshausen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Wagen einer 24-Jährigen. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei lebensgefährlich. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die 24-Jährige Fahrerin verletzte sich leicht. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.