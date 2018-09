Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Osterbucher Steige gefahren. Gegen 15.20 Uhr kam er aufgrund eines technischen Defekts ins Schlingern und stürzte. Die Maschine geriet kurz darauf in Brand, der von der Freiwilligen Feuerwehr Aalen gelöscht werden konnte. Am Motorrad entstand Totalschaden. Verletzt wurde der Fahrer nicht.