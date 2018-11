Mosambik ehrt Siegfried Lingel

Für sein 25 Jahre langes Engagement für Mosambik ist der aus Aalen stammende Honorargeneralkonsul Siegfried Lingel bei einer Feier in Maputo geehrt worden. Mosambiks Premierminister Carlos Agostinho do Rosario betonte dabei die Rolle Lingels bei der Annäherung zwischen Deutschen und Mosambikanern.

Ein herausragendes Beispiel für den Premierminister seien Partnerschaften auf lokaler Ebene, wie etwa die zwischen Aalen und der mosambikanischen Stadt Vilankulo, wo im Mai dieses Jahres Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler und sein mosambikanischer Amtskollege Abilio Manuel Machado einen Freundschaftsvertrag schlossen. Mit Wissen, Bildung und Ausbildung will sich Aalen in Mosambik engagieren – eingefädelt hatte das Siegfried Lingel, was jedoch längst nicht alle seine Verdienste für Mosambik sind, das zu den ärmsten Ländern der Welt zählt. Als Honorargeneralkonsul und Präsident der Deutsch-Mosambikanischen Gesellschaft (DMG) habe er in den vergangenen 25 Jahren die benachteiligte Bevölkerung in ländlichen Gebieten unterstützt und damit zum Aufbau einer sozialen Infrastruktur beigetragen, indem er Kindergärten, Schulen und mehr gebaut habe, sagte Mosambik ehemaliger Staatspräsident Joaquim Chissano, dessen Stiftung neben der Katholischen Universität von Mosambik und der Regierung den Festakt initiierten. Chissano beschrieb Lingel als großen, aber bescheidenen Mann, der einen Teil seines Lebens der Unterstützung Mosambiks gewidmet habe. „Lingels Arbeit bringt nicht nur eine Zusammenarbeit zwischen Institutionen mit sich, sondern auch die Völker aus Deutschland und Mosambik zusammen“, so der Altstaatspräsident weiter.

Der beste Weg, Probleme zu bekämpfen, sei die Investition in Bildung und Gesundheit, sagte Siegfried Lingel und erinnerte sich an die Anfänge vor 25 Jahren: „Für mich war es wichtig, den Bereich zu identifizieren, der am meisten Hilfe benötigt.“ Und das sei eben die Vorschulerziehung gewesen, um den Kindern nicht nur Lesen und Schreiben beizubringen, sondern sie zu lehren, Verantwortung zu übernehmen. Unter den Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Institutionen waren beim Festakt neben Chissano und do Rosario auch der deutsche Botschafter in Mosambik, Detlef Wolter, der wie auch Alberto Ferreira (Rektor der Katholischen Universität) zu den Laudatoren gehörte.