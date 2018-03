Morys, Preißinger, Welzmüller wackeln

Spiel zwei der Englischen Woche steht an und es braucht wohl wieder neue Ideen beim VfR Aalen. Im Spiel gegen Preußen Münster in der Ostalb-Arena an diesem Mittwochabend (19 Uhr) drohen dem Fußball-Drittligisten VfR die Ausfälle von Rico Preißinger und wieder einmal Matthias Morys. „Wir haben momentan noch keine Lösung, sollten beide Spieler ausfallen“, sagt VfR-Trainer Peter Vollmann.

Er ist einer dieser Spieler, die der erfahrene Trainer der Aalener auf dem Spielfeld fast überall einsetzen kann. 26 Spiele hat er in dieser Saison bislang absolviert. Lediglich ein Spiel musste der unermüdliche 21 Jahre alte Kämpfer wegen der fünften gelben Karte pausieren.

„Er bringt konstant gute Leistungen, ist zweikampfstark, und ist sowohl in der Offensive als auch in der Defensive stark. Wir können Rico in keiner Weise ersetzen. Er ist - wenn man so will - unser Matthias Morys des Mittelfelds“, so Vollmann weiter. Umso bitterer wäre nun also ein Ausfall des gelernten defensiven Mittelfeldspielers Rico Preißinger. Doch dieser ist nicht unwahrscheinlich, denn der Aalener hat nach seiner Hüftverletzung im Spiel gegen Würzburg noch kein einziges Mal mittrainiert. Die Chancen auf einen Einsatz stehen „50:50“.

Welzmüller angeschlagen

Ähnlich ist die Sachlage auch beim Torschützen vom Dienst. Matthias Morys hat immer noch mit einem grippalen Infekt zu kämpfen, der ihn allerdings auch schon beim Spiel in Würzburg begleitet hatte und der ihn dennoch nicht von einem Torerfolg abhalten konnte. Dazu hat sich im Abschlusstraining nun auch noch Maximilian Welzmüller verletzt. „Wir können noch gar nichts genaues zur Art der Verletzung sagen. Aber ich habe bei ihm noch die große Hoffnung, dass es klappen könnte“, sagt Vollmann unmittelbar nach der Trainingseinheit. Definitive Aussagen zu den drei Fragezeichen beim VfR wird es wohl aber erst am Mittwochmorgen („zwischen zehn und elf“) geben. „Dann werden wir sehen, ob und wer uns zur Verfügung steht“, sagt Vollmann und fügt an: „Bis dahin haben wir aber mit Sicherheit auch einen Plan B in der Tasche.“ Wie dieser aussieht, dazu konnte der Coach der Aalener am Dienstag noch keine Angaben machen. „Vermutlich müssen wir an der Formation etwas ändern“, sagt Vollmann. Sollte Preißinger ausfallen, dann müsste etwa Marcel Bär, Sascha Traut oder Lukas Lämmel („eigentlich eher ein Zehner“) auf die linke Seite wechseln. „Wir haben nur eine Alternative und die fällt mit dem Ausfall von Patrick Schorr (erst in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen, d. Red.) auch weg“, so Vollmann weiter. Keine Option ist Sebastian Vasiliadis, der nach seine Erkrankung (Pfeiffersches Drüsenfieber) aber wieder im Lauftraining ist. „Er hat enorm an Substanz verloren und wird sicherlich noch mindestens zwei Wochen fehlen“, so Vollmann.

Heimserie weiter ausbauen

Dennoch möchten die Aalener die Heimserie (neun Spiele ungeschlagen in der Ostalb-Arena, d. Red.) gegen Münster weiter ausbauen und mit einem Sieg die Mission „42 Punkte“ erfolgreich beenden.

„Dann passiert uns nichts mehr“, ist sich Vollmann sicher. Der Gegner Preußen Münster hat nach dem Trainerwechsel konstant seine Punkte eingefahren. „Sie sind in einem guten Fahrwasser und werden mit Sicherheit keine Probleme mehr mit dem Klassenerhalt bekommen“, sagt Vollmann und fügt an: „Für mich wird das ein Duell auf Augenhöhe.“