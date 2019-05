Moritz Weiss ist Landessieger

Rund 40 junge Frauen und Männer, die in der Ausbildung Landwirtschaft oder Hauswirtschaft sind, haben sich im April beim Landesentscheid des Berufswettbewerbs in Münsingen gemessen. Moritz Weiss, landwirtschaftlicher Schüler an der Justus-von-Liebig-Schule Aalen, hat einen Sieg errungen und ist sehr stolz darauf, denn „hier sind sehr viele gute Azubis dabei“.

Moritz Weiss wird das Land Baden-Württemberg zusammen mit der zweiten Landessiegerin Paula Blessing aus Ravensburg beim Bundesentscheid in Bayern vertreten.