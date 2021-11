Moritz Schiefer gewinnt alle sechs Wettkämpfe

Mit zwei Meister- und zwei Vizemeistertiteln ist die BaWü-Jugendcup-Serie für die Aalener Wettkampfkletterer zu Ende gegangen. Die letzten beiden Wettkämpfe der Baden-Württembergischen Jugendcupserie wurden als Doppelwettkampf am vergangenen Samstag in Darmstadt ausgetragen.

Nach zwei Leadwettkämpfen im Juni und zwei Boulderwettkämpfen im Juli und September wurden nach dem zweimaligen Bezwingen der genormten Speedroute die Baden-Württembergischen Meister gekürt. Moritz Schiefer im zweiten C-Jugend-Jahr dominierte klar beide Startklassen (B und C) und wurde souverän zweimal Tagessieger. In der gesamten Serie gewann Schiefer alle sechs Wettkämpfe, was vor ihm noch keinem Athleten gelungen war. Lohn der Mühen ist ein verdienter erster Platz und somit der Titel des Baden-Württembergischen C-Jugendmeisters.

Spannend wurde es bei den Mädchen der B-Jugend. Bei den vier vorangegangenen Wettkämpfen teilten sich Charlotte Schiefer und Franka Funk jeweils die Plätze eins und zwei. Somit musste am Samstag die Entscheidung im Speed fallen. Charlotte als Ältere im Jahrgang spielte ihre Stärke gekonnt aus und sicherte sich beide Tagessiege. Funk ebenso ehrgeizig holte sich die beiden zweiten Plätze. Somit wurde Charlotte Schiefer Baden-Württembergische Meisterin und Franka Funk Vizemeisterin der B-Jugend.

Für Jakob Schiefer war das erste A-Jugend Jahr geprägt von nationalen Lehrgängen und europäischen Wettkämpfen im Speed. Als nationales Speed-Nachwuchstalent war er in Darmstadt haushoher Favorit und wurde dem auch mit zwei Siegen gerecht. Für den Baden-Württembergischen Jugendcup erkletterte Jakob den dritten Platz.

Ronja Funk im zweiten Jahr A-Jugend lag vor den letzten Wettkämpfen auf Gesamtplatz vier. Im ersten Durchgang erkletterte sie sich den 4.Platz und im zweiten Lauf den 2. Platz. Dadurch schob sie sich in der Gesamtwertung noch auf Platz zwei vor und wurde somit Baden-Württembergische Vizemeisterin. Für unsere Youngsters Julius Funk und Luis Schölzel, beide Jugend C, war dies der erste Wettkampf an einer 15 Meter Normspeedwand. Beide schlugen sich tapfer und konnten in beiden Wettkämpfen punkten. Julius erklomm als sechst- beziehungsweise als viertschnellster Kletterer das Top. Luis landete im ersten Speedwettkampf auf dem vierten und im zweiten Durchgang auf dem dritten Platz. In der Gesamtwertung belegte Julius den vierten Platz und Luis den siebten Rang. National beim Deutschen Jugendcup waren die Aalener Athleten ebenfalls erfolgreich. Der letzte Wettkampf fand bereits am 19.September statt. Ronja Funk und Charlotte Schiefer erkletterten sich jeweils den Deutschen Vizemeistertitel in ihrer Startklasse. Jakob Schiefer konnte sich den fünften Platz sichern. Franka Funk und Moritz Schiefer belegten im Endergebnis den elften Platz.

Für die Sektion Schwaben des DAV sind die Wettkampfkletterer der Bezirksgruppe Aalen das Aushängeschild in Sachen Sportklettern und Deutschlands beste Vereinsgruppe.